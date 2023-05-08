"بونسيانا" في مكة.. ساحرة حمراء هذه مواصفاتها وهنا بيئتها المناسبة

بثت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، معلومات عن شجرة "بونسيانا" ضمن دليل نباتات منطقة مكة، التي تأتي ضمن مبادرة "أخضر مكة".
وتعتبر شجرة "بونسيانا" نوعًا مُدخلًا لا يُزرع في نطاق الغابات الجبلية والأودية الداخلية والساحلية؛ حيث موطنها الأصلي استوائي كما في مدغشقر، وهي من أكثر الأشجار الزينة جمالًا وسحرًا، وتنتشر حول العالم لأزهارها الملونة الجذابة؛ حيث تجود البونسيانا في الأراضي الخصبة جيدة التصريف، التي لا يعيقها الأسفلت أو رصف الطرق أو المباني.
تمتلك الشجرة مواصفات تتميز بسرعة النمو والري المنخفض، وتُزهر من شهر يونيو إلى سبتمبر، وأزهارها لونها أحمر، عطرية، وتتميز بمرعى مناسب للنحل.
تنمو شجرة "بونسيانا" في منطقة مكة المكرمة في المناطق الساحلية كمدينة جدة ورابغ والقنفذة والليث ومنطقة الطائف (ميسان، والعرضيات، وأضم، والكامل، وخليص، والمويه، وتربة، والخرمة، ورنية).
كان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، قد أطلق العام الماضي مبادرة "أخضر مكة" التي تأتي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيلًا لمبادرة السعودية الخضراء، وضمن مخرجات استراتيجية منطقة مكة المكرمة؛ بهدف زيادة الغطاء النباتي واستصلاح الأراضي المتدهورة، وحماية الموائل الطبيعية، ورفع الالتزام البيئي والاستفادة من مصادر المياه.