"بونسيانا" في مكة.. ساحرة حمراء هذه مواصفاتها وهنا بيئتها المناسبة

وتعتبر شجرة "بونسيانا" نوعًا مُدخلًا لا يُزرع في نطاق الغابات الجبلية والأودية الداخلية والساحلية؛ حيث موطنها الأصلي استوائي كما في مدغشقر، وهي من أكثر الأشجار الزينة جمالًا وسحرًا، وتنتشر حول العالم لأزهارها الملونة الجذابة؛ حيث تجود البونسيانا في الأراضي الخصبة جيدة التصريف، التي لا يعيقها الأسفلت أو رصف الطرق أو المباني.