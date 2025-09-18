رعاية ذهبية واتفاقيات استراتيجية.. "اليسر" تختتم مشاركتها في Money 20/20

وعززت "اليسر" من حضورها المميز في Money 20/20 الشرق الأوسط، عبر مشاركة الرئيس التنفيذي للمخاطر الأستاذ عبدالله دهان في جلسة حوارية بعنوان "تقييم أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في التمويل على الاستشارات الائتمانية" والتي سلطت الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل الاستشارات الائتمانية وتعزيز كفاءة القرارات المالية. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة اليسر محمد صالح الدويش أن الرعاية الذهبية لمعرض Money 20/20 الشرق الأوسط جاءت امتدادًا لجهود الشركة من أجل مواكبة الطفرة التي تشهدها المملكة على مستوى تعزيز الشمول المالي وتوسيع الشراكات والاستثمار، لاسيما بعدما ترسخت مكانة العاصمة الرياض مركزًا إقليميًا للأعمال والابتكار المالي.