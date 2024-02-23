"جسفت" الجبيل تحتفي بيوم التأسيس بإقامة معرض فني على مدى 3 أيام

وأوضحت مدير جمعية جسفت الجبيل نادية العتيبي أن المعرض يأتي تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام، وذلك عبر مجموعة من الأعمال الفنية التي تجسد في تفاصيلها الإرث التاريخي للدولة السعودية، والقيمة الحضارية التي تمتد جذورها من قبل ثلاثة قرون، مؤكدة أهمية الفن التشكيلي في ترجمة مشاعر الفنانين والفنانات التشكيليين للتعبير عن الفخر والاعتزاز بما تعيشه بلادنا العظيمة من نمو وازدهار في كل مراحلها.