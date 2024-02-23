"جسفت" الجبيل تحتفي بيوم التأسيس بإقامة معرض فني على مدى 3 أيام

احتفت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بالجبيل أمس، بيوم التأسيس بإقامة معرض فني، بحضور مدير عام مينائيّ الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري حسين الأنصاري، وذلك بمبنى الجمرك القديم بميناء الجبيل التجاري.
وشارك في المعرض الذي يستمر (3) أيام، (16) فناناً تشكيلياً، بـ(42) عملاً فنياً، شملت لوحات تشكيلية، ومجسمات ومنحوتات فنية.
وأوضحت مدير جمعية جسفت الجبيل نادية العتيبي أن المعرض يأتي تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام، وذلك عبر مجموعة من الأعمال الفنية التي تجسد في تفاصيلها الإرث التاريخي للدولة السعودية، والقيمة الحضارية التي تمتد جذورها من قبل ثلاثة قرون، مؤكدة أهمية الفن التشكيلي في ترجمة مشاعر الفنانين والفنانات التشكيليين للتعبير عن الفخر والاعتزاز بما تعيشه بلادنا العظيمة من نمو وازدهار في كل مراحلها.
وأشارت إلى قيمة الفن في إبراز القيم الوطنية الراسخة، واستعراض صور التلاحم وعمق الترابط بين القيادة والشعب، وتجسيد أنماط الحياة الاجتماعية والثقافية، والتي رسخت قيم وثوابت عظيمة ظلت شاهدة على نشأت هذه البلاد المباركة.