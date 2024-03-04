وزارة الإعلام توقّع 4 اتفاقيات مع جهات عالميّة.. على هامش "ليب24"

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الإعلام اتفاقيةً مع شركة (eWTPA) الصينية، بهدف تقديم فرص تدريبية للإعلاميين محليًا ودوليًا، وتطوير مسرّعة إعلامية بشراكة سعودية صينية، للإسهام في نجاح أكبر مجال ريادي في قطاع الإعلام، إلى جانب تقديم الدعم الإعلامي الكامل باللغة الصينية، من خلال ترجمة الأخبار المتعلقة بقطاع الإعلام السعودي وبثها ونشرها في وسائل الإعلام الصينية، وتمويل زيارات بين الجانبين وترتيبها، من أجل تبادل المعارف والخبرات في مجالي ريادة الأعمال والإعلام.