منها المخدرات.. "سبق" تنشر 9 قضايا ارتكابُها يوجِب الفصل من الوظيفة بقوة النظام

يشار إلى أنه لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها أو صدور عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية، على تطبيق حكم هذه المادة؛ ما لم يُنَص في أمر العفو على خلاف ذلك.