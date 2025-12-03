برعاية نائب أمير مكة.. محافظ جدة يفتتح معرض جدة الدولي ومهرجان خيرات مكة

من جانبه، أوضح المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، أن المعرض يعكس حرص الوزارة على دعم المزارعين والمنتجين من خلال تقديم البرامج المصاحبة والفرص الواعدة، وتمكين قطاع الزراعة لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تمثل رافدًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.