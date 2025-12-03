برعاية نائب أمير مكة.. محافظ جدة يفتتح معرض جدة الدولي ومهرجان خيرات مكة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونيابةً عنه، افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، معرض جدة الدولي للمنتجات الغذائية ومهرجان "خيرات مكة"، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات المشاركة، وذلك بمركز جدة للمعارض والفعاليات.
وتجول سموه في أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات الزراعة الحديثة، وتقنيات الري، وسلاسل الإمداد الغذائي، والتصنيع الزراعي، إلى جانب منصات مخصصة لمنتجات "خيرات مكة" التي تسلط الضوء على جودة وتنوع الإنتاج المحلي في المنطقة.
وشهد سمو محافظ جدة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين فرع الوزارة وعدد من الجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي، بهدف تطوير المبادرات الداعمة للقطاعين الزراعي والبيئي، وتعزيز الاستدامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتضمنت الاتفاقيات مذكرات تفاهم مع شركة "فيولا ووتر تكنولوجيز السعودية"، وجمعية "نماء للسقيا والرفادة"، وجمعية "برستين الأهلية"، لتطوير مشاريع تنموية، وبرامج إرشادية، وتوسيع العمل المشترك في مجالات متعددة.
كما جرى تسليم محاضر لعدد من الفرص الاستثمارية، من بينها مشروع زراعي بمحافظة القنفذة "حلي 3"، ومشاريع دواجن لاحمة في القنفذة والخرمة والليث، ضمن جهود الوزارة لاستقطاب استثمارات نوعية تدعم الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.
من جانبه، أوضح المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، أن المعرض يعكس حرص الوزارة على دعم المزارعين والمنتجين من خلال تقديم البرامج المصاحبة والفرص الواعدة، وتمكين قطاع الزراعة لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تمثل رافدًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.