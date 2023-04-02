اتخذ قرارات مهمة.. انعقاد مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية

في جانب آخر، اطّلع المجلس على إنجازات عام 2022م في مجالات الدعوة والرعوية والتمكين، وقد توّجت بحصول المؤسسة على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2022 بعدد الساعات التطوعية المقدّرة بأكثر من 300 ألف ساعة، والتي أنفق عليها منذ التأسيس أكثر من مليار ريال سعودي، في حين أشاد بالبرامج النوعية الجديدة؛ ومنها: برنامج صانعي المستقبل، وتأهيل ممارسي الابتكار الاجتماعي، وبرنامج الأميرة العنود الخليجي لإعداد القادة.