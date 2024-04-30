وزير الطاقة: لا يُمكن اتباع منهجية الأنانية في التعامل مع ملف التغيُّر المناخي

أكّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا يُمكن اتباع منهجية الأنانية في التعامل مع ملف التغيُّر المناخي، وأنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لمصلحة المناخ.