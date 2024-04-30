وزير الطاقة: لا يُمكن اتباع منهجية الأنانية في التعامل مع ملف التغيُّر المناخي

أكّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا يُمكن اتباع منهجية الأنانية في التعامل مع ملف التغيُّر المناخي، وأنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لمصلحة المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم (الثلاثاء) في جلسة حوارية بعنوان "أمن الطاقة: مستقبل الطاقة والتنمية المُستدامة"، ضمن ندوة رؤية مُستقبلية على هامش اجتماعات "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" لعام 2040م.
وتحدّث الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن محافظة المملكة على أرقامها القياسية في مجالَي الطاقة والمناخ، على الرغم من التحديات التي واجهت العالم.
ودعا وزير الطاقة، إلى التعامل مع أزمة المناخ وفق أولويات كل دولة، وأكّد أن الدول المنتجة للنفط توازن بين الآثار المناخية والاستحقاقات الوطنية.