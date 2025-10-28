برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض في نوفمبر

ويُعد تنظيم الحفل في الرياض امتدادًا لسلسة حفلات الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في مختلف العواصم والمدن العالمية التي حملت ألحان التراث السعودي إلى أعرق المسارح الدولية، بدءًا من باريس على مسرح دو شاتليه، مرورًا بالمكسيك على المسرح الوطني، ثم في نيويورك على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، ولندن على مسرح سنترل هول وستمنستر، وطوكيو على مسرح طوكيو أوبرا سيتي، حيث لاقى حضورها إشادات واسعة من الجمهور الموسيقي، انعكست في تفاعل عالمي كبير مع التجربة السعودية الفريدة في الموسيقى، لتنتقل بعدها إلى الرياض في ثلاث حفلات مميزة على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في يناير الماضي، ثم سيدني على مسرح دار الأوبرا، وأخيرًا في باريس على مسرح قصر فيرساي العريق.