مدير تعليم تبوك: المشرف التربوي له دور محوري ومهم في تحسين نواتج التعلّم

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، على أهمية دور المشرف التربوي والمشرفة التربوية في دعم وتعزيز نجاح المسيرة التعليمية، والمشاركة الفاعلة من خلال العلاقة التكاملية مع مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات لرفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات.
وتفصيلاً، أوضح مدير تعليم تبوك خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء، بالمشرفين التربويين في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية أن الدور الذي يقوم به المشرف التربوي هو دور محوري ومهم في تحسين نواتج التعلّم، وتجويد الممارسات الإشرافية للارتقاء بنتائج وتفوق الطلاب والطالبات من خلال دعم الانضباط المدرسي.
وشدد "القعير" على ضرورة تذليل جميع التحديات ومتابعة احتياجات المدارس أولاً بأول، وتحديد الملاحظات ومساندة مديري ومديرات المدارس من أجل تحسين وتطوير عملياتها وصولاً لمخرجات متميزة لعملية التعليم.
وبيّن مدير تعليم تبوك أن الإدارة ومدارس المنطقة جميعها تحرص على توفير البيئة الآمنة داخل المدارس للطلاب والطالبات والعمل سويًا في منظومة واحدة لرعاية الطلبة وبناء شخصياتهم من مختلف الجوانب ومد جسور التعاون مع أولياء الأمور بوصفهم شركاء النجاح في العمل التعليمي.
وحضر اللقاء المساعد للشؤون التعليمية بنين محمد موسى الزهراني ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بتعليم المنطقة.