مدير تعليم تبوك: المشرف التربوي له دور محوري ومهم في تحسين نواتج التعلّم

وتفصيلاً، أوضح مدير تعليم تبوك خلال لقائه صباح اليوم الأربعاء، بالمشرفين التربويين في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية أن الدور الذي يقوم به المشرف التربوي هو دور محوري ومهم في تحسين نواتج التعلّم، وتجويد الممارسات الإشرافية للارتقاء بنتائج وتفوق الطلاب والطالبات من خلال دعم الانضباط المدرسي.