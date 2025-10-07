10 فائزين في شوط الجير شاهين بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين (25) ألف ريال للمركز الأول، و(20) ألف ريال للمركز الثاني، و(15) ألف ريال للمركز الثالث، وعشرة آلاف للمركز الرابع، وسبعة آلاف للمركز الخامس، وخمسة آلاف للمركز السادس، بينما يحصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على أربعة آلاف و(500) ريال، فيما يواصل سباق الملواح غدًا فعالياته، من خلال إقامة الشوط الرابع الذي خصص لفئة (جير تبع)