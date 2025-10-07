10 فائزين في شوط الجير شاهين بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

أقيم اليوم شوط سباق الملواح الثالث، ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
ويجري السباق على مدى ستة أيام، من الخامس حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، بجوائز إجمالية تصل إلى (600) ألف ريال.
وتُوّج الفائزون في شوط اليوم الثالث من السباق الذي خُصص لفئة جير شاهين فرخ بعد منافسة قوية، إذ حقق أرميزان بن عبدالله الدوسري المركز الأول بصقره (كروز)، وجاءت رزان أرميزان الدوسري بالصقر (لهب) في المركز الثاني، كما حقق فهد بن محمد برغش المنصوري بصقره (ياس) المركز الثالث.
ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين (25) ألف ريال للمركز الأول، و(20) ألف ريال للمركز الثاني، و(15) ألف ريال للمركز الثالث، وعشرة آلاف للمركز الرابع، وسبعة آلاف للمركز الخامس، وخمسة آلاف للمركز السادس، بينما يحصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على أربعة آلاف و(500) ريال، فيما يواصل سباق الملواح غدًا فعالياته، من خلال إقامة الشوط الرابع الذي خصص لفئة (جير تبع)