37 % نمواً.. صورة رقمية عن سجلات مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية بالمملكة

أكّدت وزارة التجارة، أن سجلات مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية بالمملكة شهدت نمواً بنسبة 37 % بنهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن هذا النمو يأتي على خلفية ما شهدته سجلات مراكز الاسترخاء؛ حيث تمّ تسجيل 6566 سجلاً بنهاية الربع الثالث لعام 2024 الجاري، مقابل 4793 سجلاً في الربع الثالث من عام 2023 الماضي.
وأبانت الوزارة أن قائمة أعلى 5 مناطق من حيث سجلات مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية بنهاية الربع الثالث من عام 2024، تشمل "2456 سجلاً بالرياض، و1822 بمكة المكرّمة، و946 بالشرقية، و311 بالمدينة المنوّرة، و247 في عسير".