37 % نمواً.. صورة رقمية عن سجلات مراكز الاسترخاء والعناية الشخصية بالمملكة

وأوضحت، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن هذا النمو يأتي على خلفية ما شهدته سجلات مراكز الاسترخاء؛ حيث تمّ تسجيل 6566 سجلاً بنهاية الربع الثالث لعام 2024 الجاري، مقابل 4793 سجلاً في الربع الثالث من عام 2023 الماضي.