الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام يشكر القيادة بعد الموافقة على التنظيم الجديد

وأكد الدكتور العبداللطيف أن هذا التغيير سيسهم في ارتقاء قطاع الإعلام ليكون ريادياً ومسؤولاً في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، بما ينعكس على تعزيز الدور المحوري الذي تتمتع به المملكة وتنافسيتها وريادتها في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والدولي.