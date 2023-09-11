نساج توقع مذكرة تفاهم مع شركة كوليرز الكندية في معرض سيتي سكيب 2023

وقعت شركة نساج إحدى الشركات التابعة لرتال للتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع شركة كوليرز الكندية للتعاون والعمل المشترك، وتتمثل مذكرة التفاهم مع كوليزرعلى إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية.
في مجال المرافق التجارية والضيافة، وذلك ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب 2023 المقام في الرياض خلال الفترة من 10-13 سبتمبر 2023
وتهدف مذكرة التفاهم إلى الشراكة والتعاون مع شركة عالمية لها خبراتها في جميع أنحاء العالم، وتوسعها في السوق السعودي خلال السنوات القادمة.
وتأتي المذكرة ضمن حرص نساج على تطوير خدماتها ورفع مستوى القدرة التنافسية التي توفر أفضل الخدمات للمطورين في المملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك تعزيزا لجودة الحياة والارتقاء بالمدن والمجتمعات، ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.