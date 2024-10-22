"مسام" ينتزع 829 لغمًا في اليمن خلال أسبوع ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

وتمكن فريق "مسام" من نزع 202 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و ذخيرتين غير منفجرة، وفي محافظة لحج تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوهط، ونزع ذخيرتين غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية حريب ، ونزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة قام الفريق بنزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة.