"مسام" ينتزع 829 لغمًا في اليمن خلال أسبوع ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2024م، من انتزاع 829 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و 49 لغمًا مضادًا للدبابات، و 777 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.
وتمكن فريق "مسام" من نزع 202 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد و ذخيرتين غير منفجرة، وفي محافظة لحج تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوهط، ونزع ذخيرتين غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية حريب ، ونزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة قام الفريق بنزع 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة.
وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات و 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و ذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية المخاء، ونزع 160 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صبر.
وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى 3.038 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 466 ألفًا و711 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.