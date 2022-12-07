جراحة ناجحة لإزالة الغضاريف العنقية لمريض في مستشفى شرورة

أنهى فريق طبي متخصّص في جراحات العظام بمستشفى شرورة العام، معاناة مريض في العقد السابع من العمر، يعاني شللاً رباعياً.
وأظهرت الفحوصات اللازمة للمريض الذي يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم والسكري، وشملت أشعة مقطعية ورنيناً مغناطيسياً للعمود الفقري، والدماغ، وجود غضاريف ما بين الفقرات العنقية الثالثة والرابعة، والرابعة والخامسة ضاغطة على النخاع الشوكي.
وتمّ تنويمه وإجراء عملية جراحية للفقرات العنقية؛ لإزالة الغضاريف العنقية، ووضع غضاريف عنقية اصطناعية تكللت بالنجاح.
وخرج المريض من المستشفى بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية وهو بصحة جيدة؛ حيث استعاد قدرته على المشي بشكل طبيعي.