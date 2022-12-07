جراحة ناجحة لإزالة الغضاريف العنقية لمريض في مستشفى شرورة

وأظهرت الفحوصات اللازمة للمريض الذي يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم والسكري، وشملت أشعة مقطعية ورنيناً مغناطيسياً للعمود الفقري، والدماغ، وجود غضاريف ما بين الفقرات العنقية الثالثة والرابعة، والرابعة والخامسة ضاغطة على النخاع الشوكي.