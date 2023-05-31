التعداد الخامس.. الأكثر دقة منذ 48 عامًا بـ95%

ووافق مجلس الوزراء على نظام تعداد السكان العام في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يوم 1 محرم 1391 هـ/ 26 فبراير 1971م، الذي يتضمن إجراء التعداد للسكان في جميع أنحاء السعودية في موعد يحدده قرار من مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني المسؤول عن إجراء التعداد بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة، ويلزم جميع موظفي ومسؤولي الدولة تجاه الموظفين القائمين بالتعداد السكاني بنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة؛ ليكون بذلك أول تعداد للسكان يتم في السعودية، وأُعلنت نتائجه عام 1394هـ/ 1974م.