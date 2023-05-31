التعداد الخامس.. الأكثر دقة منذ 48 عامًا بـ95%

في إحصائية تاريخية، بلغت دقتها أكثر من 95 في المئة، جاء التعداد السكاني للمملكة لعام 2022م، الذي تم فيه استخدام تقنيات حديثة في رصد الأخطاء وتصحيح البيانات بشكل آلي؛ وذلك للتأكد من دقة وجودة البيانات والمعلومات، إضافة إلى إجراء أكثر من مليون مكالمة هاتفية، ونحو 900 ألف زيارة ميدانية إضافية.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد السكان بالمملكة العربية السعودية بلغ 32 مليونًا و175 ألفًا و224 شخصًا، من بينهم غير السعوديين الذين بلغ عددهم 13.4 مليون شخص، بنسبة مئوية تبلغ 41.6%؛ ليكون بذلك عدد السعوديين 18.8 مليون مواطن، بنسبة مئوية بلغت 58.4%.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نسبة الذكور بين سكان المملكة العربية السعودية بلغت 61.2%، أي 19.7 مليون ذكر، بينما بلغ عدد الإناث بين سكان السعودية في النتائج الرئيسية لتعداد السكان عام 2022م 38.8%، أي 12.5 مليون أنثى.
يُذكر أن العمل الإحصائي في السعودية بدأ منذ عام 1349هـ/ 1930م، ويستند في مرجعيته النظامية والإدارية إلى نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 7 ذي الحجة عام 1379هـ/ 1 يونيو 1960م.
ووافق مجلس الوزراء على نظام تعداد السكان العام في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يوم 1 محرم 1391 هـ/ 26 فبراير 1971م، الذي يتضمن إجراء التعداد للسكان في جميع أنحاء السعودية في موعد يحدده قرار من مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني المسؤول عن إجراء التعداد بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة، ويلزم جميع موظفي ومسؤولي الدولة تجاه الموظفين القائمين بالتعداد السكاني بنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة؛ ليكون بذلك أول تعداد للسكان يتم في السعودية، وأُعلنت نتائجه عام 1394هـ/ 1974م.
ويهدف جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية للسكان إلى توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، وتوفير إطار حديث لجميع الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تتم بأسلوب العينة، ولإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أجرت 4 تعدادات سكان رسمية سابقة، وكان تعداد السعودية 2022 هو الخامس في تاريخها، وبدأ في 10 مايو 2022م.
بلغ تعداد عام 1394هـ/ 1974م 7.009.466 نسمة، وتعداد السعودية عام 1413هـ/ 1992م 16.948.388 نسمة، بينما جاء تعداد السكان حسب الهيئة العامة للإحصاء عام 1425/ 2004م 22.678.262 نسمة، وعام1431هـ/ 2010م 27.136.977 نسمة، وختامًا إحصاء تعداد السكان الخامس عام 1443هـ/ 2022م 32 مليونًا و175 ألفًا و224 شخصًا.