مطرهُ غزير وبرد.. "الحصيني": اليوم أول "السماك".. تنتشر فيه الأمراض وآخره هيجان

أكد الباحث في الطقس العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، وأيامه 13 يوماً، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف، وآخر النجوم الشامية.