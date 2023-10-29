مطرهُ غزير وبرد.. "الحصيني": اليوم أول "السماك".. تنتشر فيه الأمراض وآخره هيجان

أكد الباحث في الطقس العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، وأيامه 13 يوماً، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف، وآخر النجوم الشامية.
وقال "الحصيني"، عبر حسابه على "X": "تزداد فيها برودة الأجواء ليلاً؛ وتخف الحرارة نسبياً نهاراً، مع غزارة المطر إن قدر الله فيه أمطار، وتقل فيه الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام".
وأضاف: "تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة "نزلات البرد من زكام وأنفلونزا" بسبب التقلبات الجوية، مستشهداً بما قاله الشعبي - رحمه الله -: "لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد"، ويقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصةً آخره آخر أيام السماك".
وأشار إلى أنهُ يستمر فيه زيادة الليل على حساب النهار، وتبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة - حيث تُزرع البقول والخضار والورقيات - وتُسمد الأشجار، وقال: كانت العرب تقول إذا طلع السماك: "ذهبت العكاك واستقامت الاضاك وقل على الماء اللكاك"، وتحمى فيه خلايا النحل من البرد وفيه هجرة الكرك (الأصلع)، وآخره بداية هيجان الإبل، ويوافق بدايته حالة ممطرة وهي الحالة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ.
وتوقع استمرار الحالة إن شاء الله على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة ودول الخليج بأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، كما تتهيأ فيه الفرصة للسيول على أجزاء منها حسب النماذج العددية للطقس.