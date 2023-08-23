إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين" إلى الرياض

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تعكس إنسانية المملكة العربية السعودية، التي بلغ مداها العالم أجمع، رافعًا الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ لما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، وللعمل الإنساني بشكل عام، موضحًا أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية السعودية 2030؛ لتطوير القطاع الصحي بالسعودية؛ ليكون في طليعة القطاعات الصحية العالمية. وأعربت والدة التوأم التنزاني "حسن وحسين" عن شكرها الجزيل وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم إلى السعودية، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظهما، ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم عليها الأمن والأمان.