"جو" للاتصالات تحقق صافي أرباح 5 ملايين ريال و85 % نمواً في إجمالي الإيرادات خلال 6 أشهر

إلى ذلك، تؤكد الشركة أنها مستمرة في تطوير بنيتها التحتية ونشر الشبكة والوفاء بالتزاماتها المستقبلية وفقاً للترخيص الممنوح للشركة، مقدمة شكرها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ما تم من تنسيق وجهد ولما توفره من دعم وتوجيه للشركة مما كان له الأثر الكبير في نجاح خطة نشر الشبكة.