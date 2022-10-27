"جو" للاتصالات تحقق صافي أرباح 5 ملايين ريال و85 % نمواً في إجمالي الإيرادات خلال 6 أشهر

أظهرت النتائج المالية لشركة جو للاتصالات (اتحاد عذيب) تحقيق الشركة مؤشراً إيجابياً واستمراراً في تحسن الأداء المالي والتشغيلي بتحقيقها صافي أرباح 5 ملايين ريال ونمو إجمالي الإيرادات بنسبة 85% في النصف الأول من العام المالي 2022-2023، والمنتهي بنهاية 30-9-2022م (ستة أشهر)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة للجهود المبذولة والاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول للشركة.
وفي هذا الإطار، كشفت النتائج المالية النصفية للشركة عن تسجيل إيرادات بلغت نحو 288.5 مليون ريال، والتي تمثل نمواً بنسبة 85% وإجمالي أرباح بلغت 80.6 مليون ريال، بزيادة بلغت 135% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما كشفت النتائج المالية عن أرباح تشغيلية بقيمة 14.2 مليون ريال مقارنة بخسائر 11.3 مليون ريال بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعود سبب تحول الشركة إلى الربحية نتيجة الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول والاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات العملاء بالإضافة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال والقطاع الحكومي وإيرادات الإنترنت الثابت وخدمة الفايبر المنزلي وفايبر أعمال نتيجة مبادرة فتح النطاق العريض من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع الاستمرار في ترشيد التكاليف مما يؤكد أن إستراتيجية التحول بالشركة ماضية في تحقيق أهدافها.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة جو للاتصالات (اتحاد عذيب) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى إن النتائج تعكس تحسن أداء الشركة من حيث الأداء المالي والتشغيلي وإن تحقيق أرباح في النصف الحالي يعكس جهود الشركة لتلبية تطلعات مساهميها وعملائها، كما أن الشركة مستمرة في تحقيق أهداف إستراتيجية التحول وتحقيق الأرباح.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السيد يحيى آل منصور أن الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول التي تبنتها الشركة بدأت تؤتي ثمارها بتحقيق نتائج متميزة على الصعيدين المالي والتشغيلي مع تعزيز مكانة الشركة كمزود للخدمات الرقمية والإنترنت بالسوق السعودي.
وأضاف آل منصور أن النتائج الإيجابية والأرباح التي حققتها الشركة تخطت تحديات كثيرة تشغيلية ومالية، وساهمت بنقل الشركة لمركز تنافسي أفضل بقطاع الاتصالات السعودي، كما أن الشركة ملتزمة بالاستمرار بتطوير عملياتها لتحسين خدمات العملاء وتطوير بنيتها التحتية للاستمرار في التحسن المالي والتشغيلي.
يذكر أن الشركة قامت بتقديم ملف رفع رأس المال إلى هيئة سوق المال والذي سينعكس إيجاباً على وضع الشركة المستقبلي واستثماراتها. وقد قامت بتعيين شركة الخير كابيتال السعودية مديراً للاكتتاب ومتعهداً لتغطية الطرح.
كما تلقت الشركة خطاباً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 05 سبتمبر 2022م يفيد بأن الهيئة قررت قبول وفاء الشركة بالالتزام بنشر الشبكة حسب ترخيص الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق (3500) ميجاهرتز الممنوح لها.
إلى ذلك، تؤكد الشركة أنها مستمرة في تطوير بنيتها التحتية ونشر الشبكة والوفاء بالتزاماتها المستقبلية وفقاً للترخيص الممنوح للشركة، مقدمة شكرها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ما تم من تنسيق وجهد ولما توفره من دعم وتوجيه للشركة مما كان له الأثر الكبير في نجاح خطة نشر الشبكة.