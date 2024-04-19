شاهد ختام "المهرجان الخليجي السينمائي 4".. وخالد البريكي لـ «سبق»: أتمناه سنوياً

اختتم "المهرجان الخليجي السينمائي"، أمس الخميس، دورته الرابعة التي أُقيمت في مدينة الرياض، وجمعت على مدى خمسة أيام حشداً من الفنانين الخليجيين الرواد، وجيلاً من الشباب الذي ينهض بمستقبل الصناعة.