"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان والباحة وعسير والشرقية.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة والمندق وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأفلاج والسليل حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل أضم وميسان والطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على القنفذة والليث حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة، وأمطارًا متوسطة على الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتشمل العيص، ورياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.