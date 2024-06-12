"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل أضم وميسان والطائف، وأمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على القنفذة والليث حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.