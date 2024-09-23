منذ عهد الملك عبدالعزيز.. ديوان المحاسبة يواصل تطوير جهوده في "الرقابة المالية"

وخلال المسيرة التاريخية للديوان التي تمتدّ إلـى "مئة عام"، مرّ الديوان العام للمحاسبة بمراحل متعددة شملت التعديل على مسماه وارتباطه التنظيمي وتوسيع نطاق أعماله؛ فمع صدور نظام مجلس الوزراء في عهد الملك سعود بتاريخ 1373/7/12هـ "الموافق 1954/3/17م"، عُدل الارتباط التنظيمي لـ"ديوان المحاسبات" ليكون ضمن الشُّعَب التي يتألف منها ديوان مجلس الوزراء، وفي عهد الملك فيصل صدر نظام "ديوان المراقبة العامة" بالمرسوم الملكي رقم "م/9" وتاريخ 1391/2/11هـ "الموافق 1971/4/7م"، وأصبح الديوان جهازًا مستقلًّا مرجعه رئيس مجلس الوزراء وفقًا لما نصت عليه المادة "الأولى" من هذا النظام، وحددت اختصاصاته بموجب المادة "السابعة" من النظام، التي تنصّ على أنه "يختصّ الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها"، وصولًا إلى المرحلة الحالية في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي شهد فيها الديوان الدعم والتمكين بمستويات غير مسبوقة، فمع وضوح الممارسة المهنية التي يقوم بها الديوان وانتقالها من "المراقبة" إلى "المحاسبة"، صدر الأمر الملكي الكريم رقم "أ/473" وتاريخ 1440/12/29هـ "الموافق 2019/8/30م" بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" إلى "الديوان العام للمحاسبة"، ثم صدر المرسوم الملكي رقم "م/178" وتاريخ 12/2/ 1441هـ "الموافق 7/22/ 2020م"، بتعديل بعض مواد نظام الديوان، ليصبح الديوان بموجب هذا التعديل يرتبط مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، كما صدرت العديد من الأوامر الملكية الكريمة التي اتسع بموجبها نطاق عمل الديوان ليشمل الرقابة على تنفيذ برامج التخصيص، والرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.