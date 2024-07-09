رحيل دينا الأسمري.. أمير عسير يشارك في الصلاة والدفن ويستقبل المعزين

وكان الأمير تركي بن طلال قد تعرّف على المواطنة "دينا"، خلال جولاته المعتادة في محافظات المنطقة، وعلم بحالتها، وتبين أنها أرملة ليس لها عائل، وقد تجاوزت الـ80 عامًا، وتعاني من مشاكل صحية.