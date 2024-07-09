رحيل دينا الأسمري.. أمير عسير يشارك في الصلاة والدفن ويستقبل المعزين

تقدم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، جموع المصلين لصلاة الميت على المسنة دينا عبدالله الأسمري بجامع سدوان بلّسمر، عقب صلاة عصر يوم أمس.
كما تقدّم أمير المنطقة المشيعين للجنازة بمقبرة القرية، فيما استقبل وفود المعزين بمخيم العزاء، سائلًا الله جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
وكان الأمير تركي بن طلال قد تعرّف على المواطنة "دينا"، خلال جولاته المعتادة في محافظات المنطقة، وعلم بحالتها، وتبين أنها أرملة ليس لها عائل، وقد تجاوزت الـ80 عامًا، وتعاني من مشاكل صحية.
ووجّه بتشكيل فريق متكامل لرعايتها، منذ 29/ 12/ 1441 والاهتمام بجانبها الاجتماعي، وبناء منزل وتأثيثه، وتوفير احتياجاتها اللازمة؛ لتحقيق حياة كريمة، وملائمة لكبار السن.
يأتي ذلك تعزيزًا لعنصر "الإنسان" الذي ترتكز عليه استراتيجية تطوير منطقة عسير، وانطلاقًا من شعارها الذي يدعو إلى تعزيز الشيم، والتكافل الاجتماعي.