سفير جمهورية سريلانكا بالمملكة: ‏شاهدت تطويرًا وحمايةً للتراث من خلال "سباقات الهجن"

أشاد عمر لبي أمير أجود، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية، بمهرجان ولي العهد للهجن 2024.
وعبّر سفير جمهورية سريلانكا، عن سعادته بالتواجد لأول مرة في المهرجان في نسخته السادسة؛ مبديًا سعادته هو وعائلته لحضور فعاليات وأشواط المهرجان، مقدمًا شكره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما تشهده المملكة من تطور مميز، ورائد في شتى المجالات، وكذلك بتطور وحماية تراث المملكة من خلال هذه الرياضة.
وأضاف: يمكننا رؤية المملكة وهي ترتقي في الكثير من الرياضات في وقتنا الحاضر، إذ يمكن مشاهدة الكثير من الرياضات المختلفة ومنها رياضة الهجن؛ حيث يتفاعل فيها الناس فيما بينهم، وعلينا أن نشجع مثل هذه الفعاليات والمبادرات وفقًا لرؤية المملكة 2030م، معبرًا عن فخر الملاك المشاركين في هذا النوع من الأنشطة، وعن استمتاعه بفعاليات المهرجان.