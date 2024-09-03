سفير جمهورية سريلانكا بالمملكة: ‏شاهدت تطويرًا وحمايةً للتراث من خلال "سباقات الهجن"

وأضاف: يمكننا رؤية المملكة وهي ترتقي في الكثير من الرياضات في وقتنا الحاضر، إذ يمكن مشاهدة الكثير من الرياضات المختلفة ومنها رياضة الهجن؛ حيث يتفاعل فيها الناس فيما بينهم، وعلينا أن نشجع مثل هذه الفعاليات والمبادرات وفقًا لرؤية المملكة 2030م، معبرًا عن فخر الملاك المشاركين في هذا النوع من الأنشطة، وعن استمتاعه بفعاليات المهرجان.