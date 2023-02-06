"الراجحي" يدشّن منصة التأهيل.. ويرعى 4 اتفاقيات خلال "ليب 23"

من ناحيته، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي: منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي تهدف إلى تحسين وتسهيل الحصول على الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة منها، حيث تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأسر الكافلة والمتسولين وكبار السن والأحداث والمراكز الأهلية والمراكز الإيوائية، كما تعمل كنقطة التقاء بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومختلف المستفيدين، وحلقة وصل ما بين الوزارة والمراكز المختلفة، وبين المستفيدين بحسب اختلاف فئاتهم واحتياجاتهم.