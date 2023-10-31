نوبكو تختم مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي بـ 14 اتفاقية

اختتمت الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي الذي انعقد في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات (واجهة الرياض سابقًا)، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023.
وجاءت مشاركة "نوبكو" بجناح يستعرض أهم الابتكارات والحلول الجديدة في تقديم أفضل الممارسات في مجال سلاسل الإمداد الطبية والخدمات اللوجستية، إلى جانب أهمية وجودها في الملتقى لبناء العلاقات وتعزيز الشراكات القائمة مع الجهات في القطاعين العام والخاص.
وتسهم هذه الاتفاقيات في دعم وتطوير خدماتها في المملكة ضمن منظومة صحية متكاملة تعمل بانسجام تام لتحقيق أهداف رؤية 2030، في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
إلى جانب المشاركة في ملتقى الصحة العالمي، وقّعت "نوبكو" 14 اتفاقية من مذكرات تعاون وتفاهم مع عددًا من الجهات الصحية والشركات الدوائية لتطوير فرص الاستثمار في القطاع الصحي.
وكان أهم تلك الاتفاقيات هي الاتفاقية الأولية لتوطين صناعة الأنسولين في المملكة، والتي تسعى إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية، ممثلةً بوزارات الصحة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، وبالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حيال توطين الصناعات الطبية والدوائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة.
وتؤكد "نوبكو" دورها في تمكين القطاع الصحي الحكومي بتقديم أفضل الأساليب الحديثة والموثوقة لتوفير سلاسل إمداد طبية شاملة والتي تسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على الصعيد الوطني وتطوير حلول الأعمال الصحية.