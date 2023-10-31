نوبكو تختم مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي بـ 14 اتفاقية

وكان أهم تلك الاتفاقيات هي الاتفاقية الأولية لتوطين صناعة الأنسولين في المملكة، والتي تسعى إلى تعزيز جهود المنظومة الحكومية، ممثلةً بوزارات الصحة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، وبالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حيال توطين الصناعات الطبية والدوائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة.