أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب "المجمعة" ويشيد بالتنظيم والمنجزات

وبدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى مدير الجامعة كلمة، أعرب فيها عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.