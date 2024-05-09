أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 15 من طلاب "المجمعة" ويشيد بالتنظيم والمنجزات

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب جامعة المجمعة، وذلك في البهو الرئيس بالجامعة في محافظة المجمعة.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
وأعرب أمير منطقة الرياض، عن سعادته بمشاركة أبنائه طلاب جامعة المجمعة فرحتهم، منوهاً بما لمسه من إنجازات وتنظيم في الجامعة.
وقال: أهدت جامعة المجمعة هذه الدفعة للوطن الذين سيخدمونه بكل ما أوتوا من قوة على منهج سليم بإذن الله"، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم على مشروعات ذات فائدة للمحافظة والوطن، سائلاً المولى عز وجل التوفيق وللجامعة ومسؤوليهم في خدمة الملك والوطن.
وبدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى مدير الجامعة كلمة، أعرب فيها عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.
وثمن "المزعل" لأمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، وعد هذه المناسبة مرحلةً سنويةً مهمةً في مسيرةِ الجامعة، تودع فيها طلاباً وتستعد لاستقبال آخرين، يحصد فيها الجميع ثمار عمل دؤوب على مدار عام دراسي كامل نفخر فيه بالإنجاز والنجاح، مستمرين في مواصلةِ العمل والتطوير.
ثم انطلقت مسيرة الخريجين، ثم كلمة لعميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر بن عثمان العثمان الذي رحب فيها براعي الحفل - أمير منطقة الرياض - وبضيوف الجامعة.
وقال: إن الجامعة تبذل كلّ الجهودِ والإمكانات ليكون لها دورٌ بارزٌ في مرحلة التطورِ والتحولِ الوطني لإعدادِ جيلٍ من القادةِ يواكب التطورات السريعة التي تشهدها المملكة، مبيناً أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ 5157 طالباً وطالبة في مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم من جميع كليات الجامعة المختلفة وأقسامها المتعددة.
وألقيت كلمة الخريجين، ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلباً للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
وشاهد أمير الرياض والحضور عرضاً مرئياً بعنوان "تجربة خريجة"، ثم أدى الخريجون من كلية الطب القسم.
ودشن أمير الرياض عدداً من المشروعات والمبادرات في الجامعة, ثم شاهد عرضاً مرئياً بعنوان "تخصصي يخدم وطني".
عقب ذلك التقطت الصور الجماعية مع سمو الأمير فيصل بن بندر.
وفي ختام الحفل اطلع على مجسم لمشروع فندق الجامعة الذي تم تدشينه خلال الحفل.