"جامعة بيشة" تحول الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد

كما أعلن "تعليم بيشة" أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد بتعليم بيشة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس بتعليم بيشة.