"جامعة بيشة" تحول الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأحد

أعلنت جامعة بيشة، تحويل الدراسة عن بُعد "عبر منصة البلاك" يوم غدٍ الأحد لجميع كليات جامعة بيشة في المقر الرئيس لها والفروع التابعة.
يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية، حرصًا على سلامة الجميع.
كما أعلن "تعليم بيشة" أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد بتعليم بيشة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس بتعليم بيشة.
وبيّن "تعليم بيشة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الدراسة غدًا ستكون عن بعد.