"تعليم الطائف" يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في "إبداع 2026"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2026"، عبر الرابط:
https://www.mawhiba.sa/services/the-national-olympiad-for-scientific-creativity-ibdaa
وذلك قبل انتهاء فترة التسجيل في 30 سبتمبر 2025م.
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الأولمبياد يهدف إلى خلق بيئة علمية تنافسية تُشبع شغف الطلبة، وتنمّي قدراتهم الإبداعية، وتُحفّزهم على تمثيل الوطن بمشاريع متميزة في المحافل الدولية.
ويُعد "إبداع" مسابقة علمية سنوية قائمة على التنافس في مجالات علمية متعددة، من خلال تقديم مشاريع فردية تُحكَّم إلكترونيًا وحضوريًا بواسطة أكاديميين ومختصين، وفق معايير علمية دقيقة، لتحديد أفضل المشاريع وتأهيلها للمراحل التنافسية المتقدمة.