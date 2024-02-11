"البديوي" يُعزي الإمارات والبحرين في استشهاد عدد من جنودهما بالصومال

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، عن خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين؛ لاستشهاد وإصابة عدد من منتسبي قواتهما المسلحة؛ إثر عمل إرهابي في جمهورية الصومال.
وندّد "البديوي" بأشد العبارات بهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الأعمال والتصرفات الإرهابية تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخالف جميع الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.
كما قدّم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.