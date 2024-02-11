"البديوي" يُعزي الإمارات والبحرين في استشهاد عدد من جنودهما بالصومال

كما قدّم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.