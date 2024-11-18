صندوق تنمية الموارد البشرية ينال شهادة "كود المنصات"

نال صندوق تنمية الموارد البشرية شهادة من هيئة الحكومة الرقمية؛ نظير تطبيقه "كود المنصات" على منصته الإلكترونية، ضمن أولى الجهات الحكومية في تطبيقه؛ بهدف تقديم خدمات رقمية سلسة وتحسين تجربة المستفيدين الرقمية.
وسلّم محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، شهادة التكريم لنائب المدير العام للعمليات في صندوق تنمية الموارد البشرية عبدالله بن محمد النفيعي، خلال حفل إطلاق الهيئة لعدد من المبادرات وتكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة الذي أقيم أمس بالرياض.
ويهدف تطبيق "كود المنصات" لاستخدام تصاميم وألوان موحدة ترمز لهوية المملكة، وتعكس الثقافة السعودية على المنصات الرقمية الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية بأسلوب موحد وأكثر كفاءة وفعالية، وانسجامًا مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وكذلك تحسين التجربة الرقمية للمستفيدين.