صندوق تنمية الموارد البشرية ينال شهادة "كود المنصات"

وسلّم محافظ الهيئة المهندس أحمد بن محمد الصويان، شهادة التكريم لنائب المدير العام للعمليات في صندوق تنمية الموارد البشرية عبدالله بن محمد النفيعي، خلال حفل إطلاق الهيئة لعدد من المبادرات وتكريم شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة الذي أقيم أمس بالرياض.