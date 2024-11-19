"ليس بغريب عليك ولا على أجدادك".. أمير تبوك يثمن لـ"العطوي" تنازله عن قاتل أخيه لوجه الله

وقال الأمير في حديثه للمواطن "العطوي": "‏أهنئك على ما قمت به وهذا ما هو بغريب عليك ولا على آبائك وأجدادك والسعوديين كلهم، وإن شاء الله ما قمت به تلقاه عند ربك في الآخرة بإذن الله وفي الدنيا تلقى العلم الغانم، والعمل النبيل الذي قمت به من تنازل لوجه الله تعالى نحن فخورين به والمملكة كلها فخورة فيك وأنت خير مثال للمواطن السعودي"، ناقلاً سموه اعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لـ"العطوى" وأسرته على هذا العمل النبيل.