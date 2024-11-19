"ليس بغريب عليك ولا على أجدادك".. أمير تبوك يثمن لـ"العطوي" تنازله عن قاتل أخيه لوجه الله

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في القصر الحكومي مساء أمس، المواطن ممدوح بن محمد أبو فراكه العطوي والذي تنازل عن قاتل أخيه لوجه الله تعالى.
وثمّن أمير المنطقة هذه المبادرة النبيلة، مشيراً إلى أن ما قام به المواطن "العطوي" من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.
وقال الأمير في حديثه للمواطن "العطوي": "أهنئك على ما قمت به وهذا ما هو بغريب عليك ولا على آبائك وأجدادك والسعوديين كلهم، وإن شاء الله ما قمت به تلقاه عند ربك في الآخرة بإذن الله وفي الدنيا تلقى العلم الغانم، والعمل النبيل الذي قمت به من تنازل لوجه الله تعالى نحن فخورين به والمملكة كلها فخورة فيك وأنت خير مثال للمواطن السعودي"، ناقلاً سموه اعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لـ"العطوى" وأسرته على هذا العمل النبيل.
من جانبه، أعرب المواطن ممدوح العطوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة والرعاية الكريمة باستقباله وشكره على تنازله لوجه الله تعالى، مثمناً اهتمام الأمير المستمر بأهالي المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصاً لوجه الله الكريم.