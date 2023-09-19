"كفاءة الإنفاق" تترشح لجائزة عالمية لأفضل برنامج تحول للمشتريات

ويأتي ترشح الهيئة للجائزة عن فئة "البرنامج الأفضل لتحول عمليات المشتريات" بعد تقدم الهيئة بملفها المعنون بـ"إنفاق ذو رؤية- تحقيق رؤية المملكة عبر الإدارة الذكية للإنفاق"، والذي تطرق إلى الأسلوب الذي انتهجته الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؛ بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بحوكمة عمليات المشتريات الحكومية، وتوحيد معايير ومواصفات المنتجات في الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد، وتحسين كفاءة الإنفاق للجهات التي تطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في عمليات المشتريات والمنافسات التي يتم مراجعتها من قِبَل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها 25 مليون ريال، أو الشراء الموحد للجهات الحكومية عبر الاتفاقيات الإطارية، إضافة إلى عمل الهيئة مع الجهات الحكومية لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات من خلال تسريع دورة حياة المشتريات في الجهات الحكومية.