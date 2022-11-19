"الغطاء النباتي" يختتم مشاركته بمعرض "السعودية الخضراء" في شرم الشيخ

واستقبل جناح المركز، طوال فترة معرض مبادرة السعودية الخضراء الذي انطلق يوم 7 نوفمبر واختتم فعالياته اليوم، عشرات الزوار والوفود، منهم الملكة صوفيا، الملكة الأم في إسبانيا، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وزير "البلدية والإسكان" ماجد الحقيل، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, ونائب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماري هيلينا سيميدو, والأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندي فاراوت سيلبا أرتشا.