"هيئة المحاسبين" تحيل أفرادًا ومنشآت إلى النيابة لممارسات محاسبية غير نظامية

وبينت الهيئة أن هذه الأفعال تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تجرم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بمشروعية مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا، وتصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، أو الغرامة حتى مليوني ريال.