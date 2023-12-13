لتدريب وتوظيف 50 ألف مواطن ومواطنة.. صندوق تنمية الموارد البشرية يبرم 5 اتفاقيات

وشملت اتفاقيات الصندوق كلًا من: وزارة الصحة، ونيوم، وطيران الرياض، ورؤى المدينة القابضة، والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية؛ وذلك على هامش مشاركته كشريك استراتيجي في أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 13- 14 ديسمبر 2023 بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.