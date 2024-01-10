وزير الطاقة: لم نعد نُصَنَّف فقط كدولة منتجة للنفط.. لكن كدولة منتجة للطاقة بجميع أشكالها

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة لم تعد تصنَّف فقط كدولة منتجة للنفط ولكن كدولة منتجة للطاقة بجميع أشكالها، و"وندعو إلى الإنصاف تجاه التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".
وأضاف في تصريحات له اليوم في مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة: السعودية والإمارات تُنتجان الطاقة بطريقة مسؤولة، نأمل أن يكون لدينا سوق للكربون، ونأمل أن يكون سوقًا إقليميًّا ونحن نأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد ونأخذ زمام المبادرة.
وتابع: نقوم بدور ريادي في مجال الحد من التغير المناخي، ونستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة الخضراء بالمملكة.
يُذكر أنه وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة.
وتشهد أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر؛ لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.