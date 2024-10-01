في تبوك.. 8000 كم من الطرق تربط العالم برؤية المملكة ومشاريعها المستقبلية

وأما فيما يتعلق بمنجزات العام الماضي 2023م، فإن الهيئة العامة للطرق أكدت انتهاءها من إنشاء عددٍ من المشاريع المهمة بتكلفة إجمالية بلغت 259 مليون ريال، كان من أهمها: استكمال المرحلة التاسعة من ازدواج طريق تبوك - ضباء بطول (6,4) كم بتكلفة 79,874,675 ريالاً، وتنفيذ جسر تقاطع طريق تبوك - الجوف مع طريق تبوك وتيماء القليبة، بقيمة 62,799,000 ريال، الذي تخلله إنشاء تقاطع علوي بعدد 3 جسور، بهدف تحسين التقاطع ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، كما تم الانتهاء من أعمال تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط بالمنطقة بهدف رفع مستوى السلامة عليها بعدد 12 تقاطعاً سطحياً، بقيمة 44,800,000، إضافة إلى مواصلة أعمال الصيانة على مسافة 7835 كم من طرق المنطقة، حيث بلغت أطوال الطرق المشمولة بالصيانة المبنية على الأداء 4867 كم، بإجمالي 170,953,020 ريالاً، فيما تجاوز إجمالي الطرق المشمولة بأعمال الصيانة الجذرية؛ بدأ العمل عليها الآن أكثر من 500 كم، بتكلفة 430 مليون ريال وتشمل أعمال الكشط وإعادة السفلتة وإعادة التدوير وكذلك وسائل السلامة اللازمة على الطرق. وبلغت أطوال الطرق الترابية المشمولة بأعمال الصيانة 3455 كم، بتكلفة 49 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المشاريع الخاصة برفع السلامة على الطرق، من تجهيزات السلامة المرورية، وتحسين التقاطعات السطحية، والمطبات الاهتزازية، والحواجز الواقية - سياج عالي الشد ومصائد حيوانات - ثلاثة مشاريع، بتكلفة إجمالية 56,900,000 ريال.