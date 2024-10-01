في تبوك.. 8000 كم من الطرق تربط العالم برؤية المملكة ومشاريعها المستقبلية

بنظرة ثاقبة تتجاوز الحاضر للوصول إلى المستقبل، أنشأت الهيئة العامة للطرق بمنطقة تبوك، شبكة واسعة من الطرق التي تصل أطوالها إلى 8358 كم، إلى جانب بناء 236 جسراً لدعم الحركة التجارية والسياحية والاجتماعية بالمنطقة، ولربط العالم بمشاريع المملكة الكبرى (نيوم - أمالا - البحر الأحمر)، وخدمة ضيوف الرحمن الذين يسلكون طرقها الدولية قادمين من شمال العالم لبلوغ الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وتمتاز منطقة تبوك بوقوعها في شمال غرب المملكة، وتحدّها من الشمال الأردن، ومن الشرق منطقة الجوف ومنطقة حائل، ومن الجنوب منطقة المدينة المنوّرة، ومن الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر، وتنوّع تضاريسها ما بين "صحراء وجبل وبحر"؛ لتلعب شبكة الطرق البرية بها دوراً حيوياً في ربطها بمختلف مناطق المملكة، وكذلك ربط المنطقة والمملكة بالأردن، ومنها إلى باقي دول شرق وشمال العالم.
وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية إنجاز عديدٍ من مشاريع والخدمات اللوجستية التي أسهمت في خدمة أبناء المنطقة والعابرين على الطرق التي تربطها بعديدٍ من مناطق المملكة.
ومن أهم الطرق بها: طريق تبوك - تيماء - المدينة المنوّرة، الذي يبلغ إجمالي طوله 470 كم، وطريق أملج - الوجه - ضباء بطول 600 كم، إلى جانب طريق تبوك - حقل بطول 230 كم، وطريق تبوك - شرما بطول 136كم، وطريق تبوك - ضباء بطول 180 كم.
وبلغ عدد المشاريع على مسار تبوك - ضباء الدولي عشرة مشاريع، بقيمة مالية تجاوزت 804 ملايين ريال؛ 8 مشاريع منها تمّ إنجازُها، فيما يجري العمل على استكمال المشروع للمرحلة العاشرة والمرحلة الأخيرة وبها يكتمل ازدواج كامل الطريق.
وفي مسار تبوك - حقل، فإن عدد المشاريع التي نُفذت على المسار 5 مشاريع، بقيمة 663 مليون ريال، وفي مسار تبوك - شرما بلغ عدد المشاريع فيه 3 مشاريع بقيمة 254 مليون ريال.
وأما فيما يتعلق بمنجزات العام الماضي 2023م، فإن الهيئة العامة للطرق أكدت انتهاءها من إنشاء عددٍ من المشاريع المهمة بتكلفة إجمالية بلغت 259 مليون ريال، كان من أهمها: استكمال المرحلة التاسعة من ازدواج طريق تبوك - ضباء بطول (6,4) كم بتكلفة 79,874,675 ريالاً، وتنفيذ جسر تقاطع طريق تبوك - الجوف مع طريق تبوك وتيماء القليبة، بقيمة 62,799,000 ريال، الذي تخلله إنشاء تقاطع علوي بعدد 3 جسور، بهدف تحسين التقاطع ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، كما تم الانتهاء من أعمال تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط بالمنطقة بهدف رفع مستوى السلامة عليها بعدد 12 تقاطعاً سطحياً، بقيمة 44,800,000، إضافة إلى مواصلة أعمال الصيانة على مسافة 7835 كم من طرق المنطقة، حيث بلغت أطوال الطرق المشمولة بالصيانة المبنية على الأداء 4867 كم، بإجمالي 170,953,020 ريالاً، فيما تجاوز إجمالي الطرق المشمولة بأعمال الصيانة الجذرية؛ بدأ العمل عليها الآن أكثر من 500 كم، بتكلفة 430 مليون ريال وتشمل أعمال الكشط وإعادة السفلتة وإعادة التدوير وكذلك وسائل السلامة اللازمة على الطرق. وبلغت أطوال الطرق الترابية المشمولة بأعمال الصيانة 3455 كم، بتكلفة 49 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المشاريع الخاصة برفع السلامة على الطرق، من تجهيزات السلامة المرورية، وتحسين التقاطعات السطحية، والمطبات الاهتزازية، والحواجز الواقية - سياج عالي الشد ومصائد حيوانات - ثلاثة مشاريع، بتكلفة إجمالية 56,900,000 ريال.
وفي السياق ذاته، تواصل "الهيئة" العمل لاستكمال ازدواج طريق تبوك - ضباء (المرحلة العاشرة والمرحلة الأخيرة) وربط طريق تبوك - المدينة المنوّرة السريع، بطريق تبوك المعظم العلا، بقيمة تتجاوز 221 مليون ريال.
من جهة أخرى، ذكرت الهيئة العامة للطرق أن عدد المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية بمنطقة تبوك، بلغ 33 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 2,441,213,651 ريالاً، وبمجموع أطوال قارب 662.8 كم، لتستهدف إستراتيجية قطاع الطرق بذلك، التركيز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية، التي تسعى من خلالها للوصول بمؤشر المملكة للمرتبة السادسة عالمياً في جودة الطرق، كما تستهدف خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على استخدام عديدٍ من التقنيات الحديثة على شبكة الطرق في المناطق كافة بما فيها منطقة تبوك، ومن هذه التقنيات معدات المسح والتقييم التي تمتلك من خلالها الهيئة أسطولاً يعد الأضخم على مستوى العالم بـ 18 مُعدة، تعمل على تقييم حالة شبكة الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة.