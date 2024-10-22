من أجل مستقبل مستدام.. الرياض تستضيف منتدى السياسات الصناعية غدًا

تنطلق غدًا في الرياض فعاليات "منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطرافMIPF"، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع المنظمة تحت شعار "سياسات صناعية لمستقبل مستدام".
ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين في فندق هيلتون , إلى دعم تنمية القطاع الصناعي العالمي، من خلال صياغة سياسات فعّالة ومبتكرة تُواكب التحديات والاتجاهات العالمية الحالية، بمشاركة نخبة من أصحاب السمو الملكي وكبار الشخصيات والوزراء وصناع القرار من حول العالم، بالإضافة إلى قادة التحول الصناعي والرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاع الصناعي والمهتمين بتطوير سياساته.
وسيشهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية لاستعراض حلول السياسات الصناعية وتحدياتها، والفرص المتاحة في ظل التحولات الصناعية والرقمية والبيئية.
ويُعدّ هذا المنتدى الأول من نوعه الذي يُعقد خارج مقر منظمة (UNIDO) في فيينا؛ حيث تسعى المملكة من خلال إقامته في الرياض إلى تعزيز الحوار والشراكة بين المختصين والفاعلين في القطاع الصناعي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.