من أجل مستقبل مستدام.. الرياض تستضيف منتدى السياسات الصناعية غدًا

ويُعدّ هذا المنتدى الأول من نوعه الذي يُعقد خارج مقر منظمة (UNIDO) في فيينا؛ حيث تسعى المملكة من خلال إقامته في الرياض إلى تعزيز الحوار والشراكة بين المختصين والفاعلين في القطاع الصناعي، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.