وزنها تجاوز 183 كجم.. عملية ناجحة لتكميم معدة مريضة في مستشفى الدرعية

من جانب آخر، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمستشفى الدرعية عبر أقسام العيادات الخارجية 8188 مستفيداً، إضافة إلى 9975 مستفيداً من خدمات أقسام الإسعاف والطوارئ، وذلك خلال الربع الثاني للعام 2022م، كما أُجرِيَت 299 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات أقسام الأشعة 10010 مستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين من الفحوصات المخبرية 9434 مستفيداً، وذلك خلال نفس المدة.