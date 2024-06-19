"كلية الحرم المكي الشريف" تعلن فتح بوابة القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد

أعلنت كلية الحرم المكي الشريف، فتح بوابة القبول والتسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 1446هـ.
وأوضحت الكلية أن الأقسام المتاحة للتقديم تشمل "قسمَي الشريعة الصباحي والمسائي (طلاب)، وقسم الشريعة (طالبات)، وأقسام اللغة العربية (طلاب)، والعقيدة والقرآن الكريم وعلومه والسنة وعلومها (طلاب)".
وأكّدت أن فترة التقديم تبدأ من 13 ذي الحجة الجاري حتى 25 من الشهر ذاته؛ لتكون الاختبارات التحريرية حضورية يوم الأحد 7 صفر، والمقابلات الشخصية حضورية الأربعاء 10 صفر.
وحدّدت الكلية مجموعة من الشروط اللازمة للقبول، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها بمعدل تراكمي 85% وأعلى مع مصادقتها، إضافة إلى شروط يمكن الاطلاع عليها في رابط التقديم.
ونوّهت بأن المفاضلة لدخول الاختبار التحريري ستكون حسب المعدل التراكمي للثانوية العامة؛ حال اكتمال بقية الشروط، وحسب عدد المتقدمين لكل قسم.