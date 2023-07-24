لماذا غابت التخصصات الأدبية في وظائف التعليم؟ وما التوجه؟.."العامري" يوضح

وأوضح أنه ومن الطبيعي مع هذه التغيرات الكبيرة التي تشهدها المملكة أن تتغير أولويات التوظيف وذلك وفقاً للاحتياجات التي تفرزها الخطط الدراسية، ولهذا فإن الوزارة تبادر كل عام لنشر احتياجاتها من التخصصات وتبين المسارات الوظيفية المطلوبة، كما شهد التحول أيضاً نوعية التوظيف، حيث أصبحت الوزارة تفضل التوظيف بنظام التعاقد، وفي هذا العام أطلقت الوزارة (11551) فرصة وظيفية تعليمية بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم للجنسين على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1445هـ؛ بهدف توفير الكفاءات التعليمية العلمية لتحقيق المستهدفات الوطنية والأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم، والإسهام في المشاريع التطويرية للمسارات التخصصية للمرحلة الثانوية والاستمرار في تحسين وتجويد نواتج التعلم المعرفية والمهارية، وتعزيز كفاءة مخرجات التعليم وصولاً إلى التنافسية العالمية.