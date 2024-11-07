عسيري: الوضعُ التحصيني في المملكة الأفضلُ في الشرق الأوسط.. لا نواجه مشكلة في تفشّي الأمراض المعدية

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية "د. عبدالله عسيري": إن الوضع التحصيني في المملكة يعدّ الأفضل في الشرق الأوسط".
وأضاف: لا نواجه مشكلة في تفشّي الأمراض المعدية، ونحاول رفع المستوى التحصيني إلى أكثر من 95% لضمان الصحة العامة.
وبخصوص حملة اللقاحات ضدّ الحصبة؛ قال "عسيري": نستهدف تقديم لقاح الحصبة والحصبة الألمانية للفئة المستهدفة بغضّ النظر عن وضعهم التحصيني وإصابتهم مسبقًا من عدمها.
وأضاف: هذه هي طريقة تنفيذ تلك الحملات؛ أن يعطى اللقاح للجميع.
وأشار إلى أنه لا يتم النظر إلى الوضع المناعي حتى لا يُفقد أحد، ويتم الوصول إلى الثمانية ملايين المستهدفين.
وفي السياق نفسه أردف "عسيري": وزارة الصحة توفر لقاح الحصبة والحصبة الألمانية مجانًا".
ولفت وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إلى أن حملة التحصين ضد الحصبة بدأت 3 نوفمبر لتشمل 8 ملايين شخص في المملكة من الفئة العمرية "6 أشهر - 18 عامًا".