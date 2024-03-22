تمتد 7 أيام وبمشاركة واسعة.. حملة "أسرتنا عون" تنطلق والعوائد والمزايا تتنوع

تعزيزًا لثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية ولغرس قيم التعاون والتكافل لدى أفراد الأسرة، وبدعم من برنامج تنمية القدرات البشرية، أطلق مجلس شؤون الأسرة الحملة التوعوية "أسرتنا عون" في نسختها الأولى.
ويسعى المجلس من خلال هذه الحملة التي تمتد لسبعة أيام وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات وجمعيات القطاع غير الربحي؛ إلى التعريف بالفرص التطوعية التي تقدمها المنصة الوطنية للتطوع، والمتوائمة مع أفراد الأسرة، بأساليب توعوية علمية ذات أبعاد نفسية واجتماعية متعددة.
وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، أنّ حملة "أسرتنا عون" تأتي في سياق التأكيد على دور المجلس في تعزيز الوعي بأهمية تمكين الأسرة واستدامتها، واستمرار مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية، وفق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأضافت أنّ الحملة تركز على الأبعاد العميقة لمفهوم التطوع وتبسيطه لكل أفراد المجتمع، عبر نشر الرسائل التوعوية المباشرة والموجهة بشكل أساسي لأفراد الأسرة وخاصة المرأة وكبار السن والطفل.
وبينت أنّ الحملة تعمل على تحفيز الأسر، وتمهيد الطريق أمامها لتقديم العون والمساعدة المجتمعية، من خلال توجيه أفرادها نحو المجالات التطوعية المتاحة لهم والمناسبة لقدراتهم وخبراتهم.
وتهدف الحملة إلى التوعية بالقضايا الاجتماعية التي تمس الأسرة والمجتمع وأهمية تقديم العون فيها، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة من خلال زيادة مشاركتهم في العمل التطوعي، والتعريف بالعوائد والمزايا للأعمال التطوعية المترتبة على أفراد الأسرة من الناحية الدينية والقيمية والنفسية والاجتماعية.