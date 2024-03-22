تمتد 7 أيام وبمشاركة واسعة.. حملة "أسرتنا عون" تنطلق والعوائد والمزايا تتنوع

ويسعى المجلس من خلال هذه الحملة التي تمتد لسبعة أيام وتشهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات وجمعيات القطاع غير الربحي؛ إلى التعريف بالفرص التطوعية التي تقدمها المنصة الوطنية للتطوع، والمتوائمة مع أفراد الأسرة، بأساليب توعوية علمية ذات أبعاد نفسية واجتماعية متعددة.