شاهد.. أمطار وسيول عفيف تقتلع الأسفلت بين المحافظة والحوميات

ورسمت أمطار الجمعة، لوحة فنية بديعة وشلالات طبيعية على هضبة الصاقب جنوب عفيف والخط السريع الذي يربط الطائف بالرياض، حيث وثقها أحد المتنزهين ولم يذكر بياناته.