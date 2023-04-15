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شاهد.. أمطار وسيول عفيف تقتلع الأسفلت بين المحافظة والحوميات
لوحة فنية بديعة ترسمها الشلالات على "هضبة الصاقب"
تشهد محافظة عفيف، منذُ أمس هطول أمطار متفرقة، شملت سائر أرجاء المحافظة والطرق والمناطق المحيطة بها، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.
ووثق أحد العابرين اليوم بمقطع فيديو متداول، جريان السيول جنوب المحافظة مما نتج عنه اقتلاع الأسفلت وقطع الطريق (عفيف - الحوميات)، وقد وجدت فرق الإنقاذ عليه لتوعية المسافرين حرصًا على سلامتهم.
ورسمت أمطار الجمعة، لوحة فنية بديعة وشلالات طبيعية على هضبة الصاقب جنوب عفيف والخط السريع الذي يربط الطائف بالرياض، حيث وثقها أحد المتنزهين ولم يذكر بياناته.