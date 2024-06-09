التزام وتطوير وورثة.. قانوني يبلور مسببات ومزايا تحديث "مواد تغيير وحذف الأسماء"

وعن الفوائد التي يجنيها المواطنون من هذا القرار، قال: يمكن للمواطنين الآن تعديل أسمائهم بشكل أسهل وأسرع دون الحاجة إلى إجراءات معقدة وتعزيز الخصوصية، ويمنح القرارُ الأفرادَ القدرة على التحكم بشكل أكبر في أسمائهم؛ مما يعزز من خصوصيتهم ومرونة أكبر في التعامل مع الحالات الخاصة؛ حيث يتيح القرار التعامل بمرونة مع حالات الوفيات؛ حيث يمكن للورثة تعديل الأسماء بناءً على وكالة خاصة، ويساعد هذا القرار في تحديث البيانات الشخصية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والثقافية.