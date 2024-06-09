التزام وتطوير وورثة.. قانوني يبلور مسببات ومزايا تحديث "مواد تغيير وحذف الأسماء"

أعلنت "الأحوال المدنية" تعديل مواد تتعلق بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة.
وعن تفاصيل القرار وأسبابه أوضح المختص في القانون والإدارة الدكتور زياد بن مسفر لـ"سبق" أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتحديث وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأسماء في السجل المدني.
وبيّن "بن مسفر" أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا القرار، هو تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يرغبون في تغيير أو تحديث أسمائهم لأسباب شخصية أو اجتماعية.
وأضاف: الأسباب الرئيسية تتمحور حول تبسيط الإجراءات الإدارية حيث تسعى الحكومة إلى تسهيل العمليات البيروقراطية وجعل الإجراءات أكثر سلاسة ومرونة على المواطنين، وتحقيق الخصوصية؛ لأن بعض الأفراد قد يرغبون في حذف أسماء معينة لأسباب تتعلق بالخصوصية أو لأسباب عائلية.
وحول التحديث والتجديد، قال إن القرار يعكس الرغبة في تحديث النظام الإداري بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والثقافية.
وعن الفوائد التي يجنيها المواطنون من هذا القرار، قال: يمكن للمواطنين الآن تعديل أسمائهم بشكل أسهل وأسرع دون الحاجة إلى إجراءات معقدة وتعزيز الخصوصية، ويمنح القرارُ الأفرادَ القدرة على التحكم بشكل أكبر في أسمائهم؛ مما يعزز من خصوصيتهم ومرونة أكبر في التعامل مع الحالات الخاصة؛ حيث يتيح القرار التعامل بمرونة مع حالات الوفيات؛ حيث يمكن للورثة تعديل الأسماء بناءً على وكالة خاصة، ويساعد هذا القرار في تحديث البيانات الشخصية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والثقافية.
وأوضح أنه بشكل عام، يعكس هذا القرار التزام الحكومة السعودية بتحديث الأنظمة الإدارية وجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات المواطنين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل الإجراءات الروتينية.