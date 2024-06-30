رغم حرارة الصيف.. "الرياض" مدينة الطوابير الطويلة.. "لاينات" ممتدة تثير التساؤلات: "مدفوعة الثمن" أم "هبّة" جديدة؟ وما هي حكاية الـ100 ريال؟

وفي ذات السياق يرى البعض أن هذه الظاهرة في أغلبها "مصطنعة"، وتستهدف شغف المراهقين والشباب من الجنسين بالوقوف في "لاين" ما، من أجل الحصول على المنتج أو الخدمة، ثم نشر الصور عبر أحد التطبيقات الشهيرة، وهي في الحقيقة دعاية للمحال؛ فالجمهور أغلبه مصطنع يدفع لهم صاحب المحل من أجل أن يقفوا في الطابور الطويل، والمكافأة مشروب مجاني أو وجبة طعام أو 100 ريال؛ ليصبح المقهى بسبب هذه الطوابير لافتًا لأنظار المتسوقين، ويصبح "ترند" بسببها.. وعلى الجانب الآخر أصبحت بعض هذه "الطوابير الطويلة" أماكن للصداقات والمواعدة بجانب الحصول على الخدمة، كما يقال.