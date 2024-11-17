لبيئة عمل مبتكرة.. أمير الشرقية يدشِّن خدمات رقمية متطورة و"كاميرات مراقبة ذكية"

دشَّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مجموعة من الخدمات الرقمية المتطورة التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى إطلاق مشروع كاميرات المراقبة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، وعددٍ من قيادات الأمانة.
وقدَّم أمين المنطقة الشرقية لسموه عرضًا عن الخدمات الرقمية المتطورة ومشروع كاميرات المراقبة الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة في المنطقة الشرقية عبر شبكة من كاميرات المراقبة الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تحسين الاستجابة السريعة للطوارئ وتوفير بيئة حضرية آمنة، كما يعزز المشروع حركة المرور من خلال تحليل سلوكيات قاطني المنطقة، مما يساعد على تحسين تدفق الحركة وتنظيمها بشكل فعال، إضافة إلى المساهمة في تحسين تجربة التنقل في المدينة من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد في تحسين رحلات المدينة، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطوات أمانة الشرقية نحو بناء مدن ذكية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 نحو تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية في التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لبناء مدن ذكية وبيئة حضرية متطورة، توفر حياة آمنة ومستدامة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، مؤكدًا سعي الأمانة إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة، من خلال تحسين الخدمات المقدمة والتحول الرقمي، وتوفير تجربة متميزة للمستفيدين، لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية؛ لزيادة نسبة رضا المستفيدين من الخدمات البلدية.
ونوه "الجبير" إلى إن لدى الأمانة خططًا لإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول وضمان تقديم تجربة رقمية متكاملة، وحرص الأمانة على تطوير منتجاتها وخدماتها في مجال التحول الرقمي من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية؛ بهدف زيادة نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات البلدية المقدمة.
وتهدف الخدمات إلى تسهيل المعاملات وتوفير بيئة عمل مرنة ومبتكرة، وإنشاء المعاملات الإلكترونية الحكومية، التي تمكّن الجهات الحكومية من التواصل المباشر مع الأمانة إلكترونيًا دون الحاجة الى زيارة مقر الأمانة، وخدمة الدفع الإلكتروني، التي تتيح إتمام دفع الفواتير المالية بأمان وسرعة، باستخدام مجموعة من وسائل الدفع الرقمية، إضافة إلى بوابة الدعم الفني، التي توفر مساعدة فورية على مدار الساعة للمستفيدين، مما يضمن استمرار الخدمات بسلاسة، وكذلك خدمة مُعين المساعد الرقمي، الذي يقدم لمنسوبي الأمانة إجابات فورية على مدار 24 ساعة عبر الواتساب حول الخدمات المختلفة.