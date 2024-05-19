نائب أمير مكة يُشرّف حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب وطالبات جامعة جدة

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعدها ألقى الخريج عبدالإله رياض نور كلمة نيابة عن الخريجين، عبَّر خلالها عن سعادة زملائه بالتخرج، مقدَّماً الشكر للقيادة الرشيدة، ولجميع الآباء والأمهات، ولمنسوبي الجامعة على ما بذلوه من جهود وتسخير الإمكانات المعرفية، وتوظيف التقنيات الحديثة من أجل توفير بيئة علمية محفزة، تجعل من خريجي الجامعة مثالاً وطنيّاً وعالميّاً يُحتذى به وتأهيلهم للمشاركة في تحقيق الرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030م.